В Бресте на Рождество появились 7 малышей

В Брестском областном роддоме в светлый праздник Рождества на свет появились 7 малышей: 2 девочки и 5 мальчиков. Вес самого крупного ребенка 4 килограмма 190 граммов.

Кто-то стал родителем впервые, кто-то получил статус многодетной семьи. Маленьких белорусов и их мам 8 января поздравил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Это добрая ежегодная традиция православной церкви.

Наталья Бугуцкая, мама:

"Во второй раз я стала мамой. Этот день для нас очень запоминающийся, потому что у нас с мужем годовщина. Это настоящий подарок - родилась наша дочь Елизавета. Очень большой праздник чудес, волшебства. В этот день, наверное, не каждому дано родить ребенка. Поистине это чудо".

"Каждое рождение ребенка особое. Это дорогого стоит. Рождается новый человек. Рождается, можно сказать, новый духовный мир. Ведь в нас, в людях, заключается прошлое, настоящее и - самое главное - будущее. И мы должны думать об этом", - отметил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн.