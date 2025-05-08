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В Бресте начала работу выездная студия "Первого информационного"
Беларусь не забыла уроки страшной войны. В нашей стране тысячи мест хранят память о Великой Отечественной. Это наша история, боль и гордость. Первыми врага встретили пограничники Бреста. Защитники Брестской крепости держались стойко. За их мужество легендарной цитадели ровно 60 лет назад присвоили почетное звание "Крепость-герой".
7 мая команда "Первого информационного" развернула в Брестской крепости передвижную телевизионную станцию "Александрина". Из студии открывается прекрасный вид на композиционный центр мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" - монумент "Мужество". Это собирательный образ воина-победителя высотой 33,5 метра.
Чтобы передать такой масштаб, понадобится техническая поддержка. На площадке работают 3 камеры и кран.
Цель поездки репортеров "Первого информационного" не съемки архитектурных элементов цитадели, а возможность пообщаться с реальными героями, судьбы которых переплетаются с историей Брестской крепости, тем более что у нее двойной праздник: 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР легендарной цитадели было присвоено почетное звание "Крепость-герой".