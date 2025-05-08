В Бресте начала работу выездная студия "Первого информационного"

Беларусь не забыла уроки страшной войны. В нашей стране тысячи мест хранят память о Великой Отечественной. Это наша история, боль и гордость. Первыми врага встретили пограничники Бреста. Защитники Брестской крепости держались стойко. За их мужество легендарной цитадели ровно 60 лет назад присвоили почетное звание "Крепость-герой".

7 мая команда "Первого информационного" развернула в Брестской крепости передвижную телевизионную станцию "Александрина". Из студии открывается прекрасный вид на композиционный центр мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" - монумент "Мужество". Это собирательный образ воина-победителя высотой 33,5 метра.

Чтобы передать такой масштаб, понадобится техническая поддержка. На площадке работают 3 камеры и кран.