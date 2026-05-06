В Бресте обсудили подготовку второго форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"

В Бресте 6 мая состоялось рабочее совещание оргкомитета второго Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который запланирован на 21-22 июня - памятные для Беларуси и России даты. Потому и выбор локации символичен.

Именно Брестская крепость 22 июня 1941 года приняла на себя первый удар врага. Сейчас члены оргкомитета детально прорабатывают площадки для пленарного заседания и тематических секций форума. В Брестской крепости задействуют площадь Церемониалов, мемориал "Скорбь", музей обороны. Также в планах заседание молодых парламентариев и масштабная военно-историческая реконструкция. Ожидается, что форуме примут участие порядка 350 человек.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сопредседатель оргкомитета по подготовке второго Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее":

"Мы обсуждаем достаточно большое количество технических деталей, но все-таки главная цель, главная стратегическая идея форума - еще раз вспомнить тех людей, которые не жалели свою жизнь и отдавали ее за наше сегодняшнее светлое будущее. Сегодня мы говорим о том, что мир, стабильность - это одни из главных компонентов жизни людей, и поэтому мы должны понимать, какой ценой мир был завоеван и сохранен".