В Бресте обсудили подготовку второго форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее"

В Бресте 6 мая состоялось рабочее совещание оргкомитета второго Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который запланирован на 21-22 июня - памятные для Беларуси и России даты. Потому и выбор локации символичен.

Именно Брестская крепость 22 июня 1941 года приняла на себя первый удар врага. Сейчас члены оргкомитета детально прорабатывают площадки для пленарного заседания и тематических секций форума. В Брестской крепости задействуют площадь Церемониалов, мемориал "Скорбь", музей обороны. Также в планах заседание молодых парламентариев и масштабная военно-историческая реконструкция. Ожидается, что форуме примут участие порядка 350 человек.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сопредседатель оргкомитета по подготовке второго Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее":

"Мы обсуждаем достаточно большое количество технических деталей, но все-таки главная цель, главная стратегическая идея форума - еще раз вспомнить тех людей, которые не жалели свою жизнь и отдавали ее за наше сегодняшнее светлое будущее. Сегодня мы говорим о том, что мир, стабильность - это одни из главных компонентов жизни людей, и поэтому мы должны понимать, какой ценой мир был завоеван и сохранен".

Первый форум Союзного государства состоялся в апреле 2025 года в Волгограде. Тогда он собрал парламентариев и экспертов из более чем 20 стран. Брест продолжит эту линию. В условиях гибридной войны, когда, по словам организаторов, удары наносятся по исторической памяти, цель мероприятия - напомнить о том, что суверенитет и независимость государств держатся на правде о Великой Победе.

