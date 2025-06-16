В Бресте откроют памятник советским пограничникам

Подарок к 80-летию Победы - в Брест доставили памятник советским пограничникам. Композиция высотой свыше 3,5 м изготовлена в студии военных художников имени Грекова Минобороны России. Она символизирует восстановление госграницы СССР в 1944 году. Торжественное открытие памятника состоится 21 июня у Северных ворот Брестской крепости.

"Это подарок брестчанам в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Данный подарок стал возможен благодаря тесному сотрудничеству оборонных ведомств России и Беларуси. Данный монумент становится на баланс военкомата Брестской области. Открытие пройдет 21 июня в 12:30 у Северных ворот Брестской крепости. В церемонии примут участие должностные лица оборонного ведомства министерств обороны Беларуси и России, другие силовые структуры и органы местной власти", - рассказал военный комиссар Брестской области Александр Самаревич.