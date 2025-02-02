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В Бресте открыли центр единоборств с социальной направленностью

На базе 26-й школы Бреста открыли новый центр единоборств "Спарта Фэмели" для профессионалов и новичков.

Там будут заниматься боксом, дзюдо, самбо и не только. Планируется открытие групп по фитбоксу для девушек, а также кроссфит. Пропускная способность центра - около 150 человек в день.

Среди задач спортивного пространства - социальная направленность. Особое внимание хотят уделить трудным подросткам и детям, которые остались без попечения родителей.

Основатель центра - Брестское молодежное спортивное объединение "Спарта Фэмели".

Брест