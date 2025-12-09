В Бресте продолжается реконструкция моста через реку Мухавец

В Бресте полным ходом идет одна из самых сложных и долгожданных строек: реконструкция моста через реку Мухавец. Он соединяет центральную часть города с юго-западной, в которой проживают более 100 тыс. человек.

Старая переправа, прослужившая городу более полувека, сегодня не справляется с потоком машин. По новому проекту, вместо 2 узких полос появится 4: по две в каждом направлении.

Реконструкция идет в 3 этапа. На первом - подготовительном - выполнено уже более 80 % работ. Параллельно приступили ко второму - строительству новой ветки, которое планируют завершить к концу следующего года. После этого движение транспорта перенаправят на новую линию моста и в 2027 году начнут демонтаж существующего с последующим возведением нового на прежнем месте.

Подрядчик "Мостоотряд № 58". Команда - опытная, в Бресте уже строила Западный обход и Кобринский мост.

Игорь Косенков, директор УП "УКС города Бреста":

"С сентября мы активно начали отсыпать насыпь мостового сооружения, подготовили рабочую площадку, на которой в последующем расположилась строительная техника, и сегодня вы можете видеть, что специалисты мостоотряда приступили к устройству монолитных колонн, на которые впоследствии будут опираться пролетные сооружения".

"Приступили к устройству опор, забурили 5-ю, 6-ю опору - 35 буронабивных столбов длиной по 20 метров. Планируем к февралю закончить устройство всех свай по этому новому мосту и также параллельно приступаем к возведению опор. Мы построили достаточно много объектов таких серьезных, что идем на ускорение, будем стараться гораздо быстрее сдать объект, чем по проектным срокам", - рассказал Дмитрий Гурский, замдиректора - главный инженер мостоотряда № 58 ОАО "Мостострой".