В Бресте стартовал областной этап военно-патриотической игры "Орленок"

В Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости дали старт областному этапу военно-патриотической игры "Орленок". Среди участников 19 команд и 190 школьников - это лучшие ребята со всех уголков Брестчины.

Им предстоит проявить себя в строевой подготовке, силовых упражнениях, а также интеллектуально - в знании истории Беларуси и событий Великой Отечественной войны.

Елизавета Чемармазович, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

"Пройдут такие испытания как сборка-разборка автомата на скорость, конкурс песни и строя, военизированная полоса препятствий, конкурс военкоров "Орленок: от А до Я" и интеллектуальная викторина. Ребята находятся в Брестской крепости, на Кобринском укреплении, и эта вся обстановка укрепляет в них патриотические чувства".