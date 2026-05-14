В Бресте стартовал областной этап военно-патриотической игры "Орленок"
В Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости дали старт областному этапу военно-патриотической игры "Орленок". Среди участников 19 команд и 190 школьников - это лучшие ребята со всех уголков Брестчины.
Им предстоит проявить себя в строевой подготовке, силовых упражнениях, а также интеллектуально - в знании истории Беларуси и событий Великой Отечественной войны.
Елизавета Чемармазович, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:
"Пройдут такие испытания как сборка-разборка автомата на скорость, конкурс песни и строя, военизированная полоса препятствий, конкурс военкоров "Орленок: от А до Я" и интеллектуальная викторина. Ребята находятся в Брестской крепости, на Кобринском укреплении, и эта вся обстановка укрепляет в них патриотические чувства".
По результатам двух дней определится команда-победитель, которая представит Брестскую область на республиканском этапе. К слову, он также пройдет в городе над Бугом и соберет около 70 юных патриотов со всей Беларуси.