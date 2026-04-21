В Брестской крепости к 85-летию начала войны перезахоронят останки неизвестного защитника

К 85-летию начала Великой Отечественной войны под плитами мемориального ансамбля в Брестской крепости пройдет церемония перезахоронения останков участника обороны. Несмотря на то, что с начала войны прошло уже 85 лет, находят останки тех, кто ощутил на себе первые удары нацистской Германии: это и военнослужащие гарнизона, и члены семей военачальников.

В начале 2026 года были обнаружены останки бойца. Среди сопутствующих предметов - ботинки и обмотки, характерные для обмундирования рядового состава. Имя защитника установить не удалось.

Еелена Митюкова, замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"14 января 2026 года при проведении ремонтных работ были обнаружены останки в очень хорошей сохранности: череп, фрагмент скелета, фрагменты обуви бойца. В ходе проведенной генетической экспертизы установлено, что этот человек погиб около 80 лет назад. Мы считаем, что это защитник Брестской крепости. Характерным является то, что в черепе обнаружено пулевое отверстие. Вероятно, он был расстрелян в упор. В 2025 году мы также обнаружили останки бойца при проведении ремонтных работ, в районе нашего армейского клуба, порохового погреба на Кобринском укреплении, но, к сожалению, никаких сопутствующих находок не было найдено. Это останки мужчины. Давность захоронения также около 80 лет, поэтому он идентифицирован как мужчина - участник обороны крепости".