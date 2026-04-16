В Брестской области активно ведется подготовка к возведению моста через Припять
Практическая реализация крупного инфраструктурного проекта - строительства моста через Припять началась в Брестской области. Переправа соединит 2 берега и 2 района - Лунинецкий и Столинский.
Долгие годы они были разделены рекой без постоянного сообщения. Глава государства подписал распоряжение, которым предусмотрено строительство в упрощенном и ускоренном порядке, ведь проект имеет большое значение для жителей и гостей Полесья. Сейчас на месте ведутся подготовительные работы.
Первые шаги к большой стройке
"Планируем, что подготовительный период закончится через пару месяцев и мы приступим к следующему технологичному этапу. Задача приступить к насыпям дорожным уже стоит со дня на день", - сказал гендиректор Брестского областного управления капитального строительства Андрей Полюхович.
Подготовительный этап затронул оба берега Припяти. Бригады расчищают площадки, делают временные дороги, готовятся к очистке растительности под укладку дорожной насыпи. В перспективе - перенос линий электропередачи, чтобы не мешали строительству моста.
Андрей Полюхович:
"Сейчас готовится железная дорога, готовится путь для того, чтобы осуществлять намыв для формирования насыпей и для ссыпания грунта на дорожное полотно через железную дорогу. Реализация этого проекта сама по себе очень уникальна, с учетом территорий, места размещения и с учетом того, что дорожное полотно будет примыкать непосредственно к железной дороге, возникает очень много нюансов".
У подрядчика своя задача - подготовить технику, законтрактовать материалы и сдать в эксплуатацию социально важный объект в 2027 году.
Олег Белый, директор мостоотряда № 58 ОАО "Мостострой":
"Будут отсыпаны насыпи, затем уложены слои дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие. Параллельно с этим начнется возведение самого моста. Все службы оперативно включились в работу".
Около миллиона тонн сыпучих материалов доставят на объект
Первая баржа с песком уже здесь, в данный момент идет разгрузка. Сыпучие материалы будут доставлять каждый день на протяжении трех месяцев. Их потребуется порядка миллиона тонн. Затем - металл для свай. График поставок расписан по неделям.
Доставлять материалы будут не только по воде. Подключили и железную дорогу. Ежедневно - по две баржи, до тысячи тонн каждая, плюс один состав с песком - примерно столько же. В таком режиме - около 100 дней. Это почти 300 рейсов. Объект включен в республиканскую программу развития Припятского Полесья.
Александр Савина, председатель Лунинецкого райисполкома:
"Улучшится инфраструктурная составляющая, потому что сейчас жители Лунинца и Столина объезжают по большому кругу в 120 км. Это, конечно же, повлияет в целом на логистику в нашем регионе и даст точно импульс к экономическому росту нашего и Столинского района. Еще одна составляющая - это развитие туризма".
Почему новый мост важен для белорусов
Расстояние по прямой между райцентрами - 46 км. По факту через Пинск - 127, через Житковичи - 172. Все упирается в реку. Постоянной переправы нет. Есть паром, но только в теплый период, и тяжелую технику он не берет. Зимой, хочешь не хочешь, но только в объезд.
Местные жители поделились своими мнениями:
"Зимой очень неудобно, потому что приходится делать очень большой крюк через Пинск, а летом неудобство в том, что приходится стоять в очереди, ожидать, пока паром приедет по расписанию нас заберет, перевезет на другой берег".
"Очень удобно, мне кажется, будет. И, думаю, что если мост будет работать, логистика заработает совсем по-другому".
"Очевидный плюс мы видим в том, что, скорее всего, будут углублять русло реки. Да и в целом изменение рельефа пойдет территории на пользу. На самом деле, это неплохо".
"Прекрасно, конечно, для народа - это большой плюс. Сокращаем и время, и топливо, и деньги".
Длина моста по плану составляет полкилометра. Конструкция рассчитана на нагрузку до 1600 автомобилей в сутки и должна прослужить не менее века. Каждый этап работ находится на особом контроле: штаб строительства собирается еженедельно.