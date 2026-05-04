В Брестской области задержаны двое мужчин, пытавшихся перевезти 32 кг пороха из Польши в Россию
Сотрудники ГУБОПиК совместно с таможней вышли на двух жителей Брестской области 35 и 37 лет.
По данным милиции, мужчины под контролем оперативников привезли из Польши запрещенный груз и хранили его на складе в Бресте. Развязка произошла на трассе М1. В момент отправки партии в Россию фуру остановили. Операция проходила при силовой поддержке спецподразделения "Шторм" и сотрудников ГАИ. Внутри большегруза обнаружили 32 кг вещества. Экспертиза подтвердила, что это порох.
"МВД напоминает: лица, сообщившие государственным органам, либо иным образом способствовавшие выявлению, предотвращению деяний, отнесенных законодательством к экстремистской деятельности, а также лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности", - отметил начальник 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Беларуси Александр Лаврукович.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются возможные получатели груза в соседней стране, а также цели его использования.