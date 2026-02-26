3.75 BYN
В чем роль местных властей - ответы в проекте "На контроле Президента"
Автор:Редакция news.by
"Один район - один проект" дает хороший эффект для нашей экономики. Реализовано 144 инициативы, объем инвестиций практически достиг отметки 3,5 млрд рублей, создано порядка 6 тыс. рабочих мест. Но есть ли проблемные моменты? И в чем роль местных властей?
Расскажем 26 февраля в новой серии проекта "На контроле Президента" на "Беларусь 1", а также на сайте NEWS.BY и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY