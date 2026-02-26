В чем роль местных властей - ответы в проекте "На контроле Президента"

"Один район - один проект" дает хороший эффект для нашей экономики. Реализовано 144 инициативы, объем инвестиций практически достиг отметки 3,5 млрд рублей, создано порядка 6 тыс. рабочих мест. Но есть ли проблемные моменты? И в чем роль местных властей?