В чем уникальность института ВНС Беларуси - мнение аналитика Никиты Татищева

"Я полагаю, что институт ВНС в первую очередь уникален тем, что это собрание делегатов из совершенно разных областей. Это как высшие должностные лица, представители парламента, судебной и исполнительной власти, так и представители гражданского общества. Это позволяет под другим углом взглянуть на те задачи и проблемы, которые стоят перед страной. По сути, вопросы, которые сейчас выносятся на ВНС, ранее рассматривались в других государственных органах, и на тот момент это было правильно, - отметил эксперт. - Сейчас ВНС как главный стратегический центр принятия решений может под другим углом и под другим ракурсом эти проблемы увидеть и охватить. Во-первых, за счет открытого формата обсуждения. А во-вторых, потому что люди, которые находятся в ВНС, опытные. Они могут свой профессиональный взгляд интерпретировать в широком ракурсе".