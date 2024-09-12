В чем заключается принцип "золотого часа" в медицине, рассказал профильный замминистра Беларуси

"Установка на сегодняшний день в межрайонных центрах высокоспециализированного диагностического оборудования: компьютерные томографы, МРТ-аппараты, ангиографы. Все это позволяет решить правило "золотого часа", когда пациента в течение часа доставляют до того места, где ему оказывается высококвалифицированная помощь", - пояснил профильный заместитель министра.

Что касается финансирования, сколько на это выделено средств?



"В Беларуси выделено более 387 млн на капитальное строительство, 247 млн - на проведение капитальных ремонтов. Учитывая, что нам надо не только стены, но и оборудование, то более 500 млн запланировано на приобретение современного медицинского оборудования для вновь строящихся и уже существующих объектов", - подчеркнул Александр Старовойтов.