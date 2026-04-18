В Чемирянском лесничестве волонтеры помогли восстановить лес

18 апреля республиканский субботник объединил все регионы. К полезному делу присоединились и участники добровольной общественной акции "Лес! Добро! Порядок!". Активисты работали в Могилевском районе.

Наведение порядка на земле и восстановление лесов

Площадка Чемирянского лесничества - свыше 2,5 гектаров, которые пострадали от сильного ветра. Главная задача - избавиться от бурелома - выполнена. Сегодня волонтеры подарили территории вторую жизнь.

Разработка ветровально-буреломных лесосек. Определение, за которым стоит нелегкий труд тех, кто обязан не только следить за чистотой леса, но и заботиться о его здоровье. Заниматься заготовкой семенного материала. Сильные ветра прошлых лет добавили хлопот и работы лесничествам. Плюс 260 гектаров. Но эти участки не бросили - на помощь пришли организации, обеспечив лесоводов людьми и техникой.

Артем Конторщиков, лесничий Чемирянского лесничества:

"На данный момент участки уже полностью разработаны и приведены в эстетический вид. Сейчас занимаемся воспроизводством. Благодаря акции нам уже помогли порядка 20 гектаров посадить - это волонтеры, организации, все желающие. Нас не забывают, приезжают, помогают. В целом по лесничеству порядка 60 гектаров уже восстановлено".

Восстановить лес там, где он нужен. Выполнить задачу сегодня помог десант из числа работников структурных подразделений облисполкома. Специалисты и руководители сегодня трудились на посадке берез и сосен.

Почти 20 тыс. молодых саженцев сегодня украсили делянку урочища вблизи д. Салтановка. Благодаря использованию посадочного материала с закрытой корневой системой молодой лес приживется быстрее. Сегодня его пополнили здоровым и чистым материалом.