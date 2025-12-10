В декабре в Беларуси проведут более 580 ярмарок и свыше 1000 елочных базаров

До новогодних торжеств осталось совсем немного времени. В декабре по стране планируется провести более 580 ярмарок и свыше 1000 елочных базаров. Начинают работу праздничные городки, расширяется ассортимент сезонной продукции.

Магазины активно запасаются товарами. Особенно это заметно в столице. Оно и понятно: людей больше, а значит, и спрос выше.

Подготовка к Новому году и Рождеству

Новый год и Рождество совсем скоро. Белорусы уже начинают готовиться: украшают дома, покупают подарки, угощения к столу. Для одних - это праздник. Выходные - повод встретиться с родными, а вот для других - отличный способ подзаработать. Желание понятное. Хороший кассовый чек - это прибыль всего магазина, да и производителей. Но при этом не должно страдать и качество. Поэтому в предновогодние дни ему особое, как и безопасности товаров. Это защита покупателей от недобросовестных уловок. МАРТ держит на контроле.

Екатерина Макуценя, замначальника отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Министерство антимонопольного регулирования и торговли держит на контроле вопрос обеспечения товарами широкого ассортимента в праздничные дни Нового года и Рождества. Основной целью является широкий ассортимент товаров, который предоставляется потребителю по доступным ценам. А также с учетом соблюдения законодательства о торговле, о ценообразовании. В рамках мониторинга сотрудниками МАРТ будут проведены контрольные мероприятия в декабре и январе текущего года на тему в том числе и проведения новогодней торговли".

В боевой готовности не только госорганы, но и наши предприятия. К новогоднему буму начали тщательно готовиться еще в августе. Зная вкусы и предпочтения белорусов, хочется порадовать своих покупателей необычными новинками и большим выбором продукции.

Предприятия изготовят к праздникам около 2,8 млн сладких подарков

Ксения Гершончик, замначальника управления по производству продуктов питания концерна "Белгоспищепром":

"Ведущими изготовителями новогодних подарков - это кондитерская фабрика "Коммунарка" и "Спартак". На этот сезон запланировано изготовление 2 млн 790 тыс. новогодних подарков, что на 12 % больше, чем в 2024 году. Новогодние подарки дополняются какими-то деталями для детей. Например, это новогодний шар, либо пазл. Подставка под телефон, ассортимент достаточно широкий".

Факт Старт елочных базаров столицы - 22 декабря

Пока зима не спешит приходить в Беларусь, праздничное настроение создают в городах новогодние инсталляции и елки. Кстати, зеленую красавицу совсем скоро можно выбрать на базарах столицы. Стартуют они 22 декабря. Но какой Новый год без тематических локаций и городских фестивалей.

Факт С 20 декабря начинает работу "Калядны кiрмаш"

Элла Жовтко, замначальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

"С 20 декабря начнется главная городская ярмарка "Калядны кірмаш" и продлит свою работу до 11 января. На ярмарке будут представлены всевозможные товары новогодние. Можно будет попробовать продукцию собственного производства от предприятия общепита. Анонсирована еще работа стритфуд-площадок. Это "Лучшая улица" на территории бывшего завода "Луч". Она начнет также свою работу в зимнем формате. И "Песочница" откроется тоже традиционно. Всех рады принять. Все предприятия готовы к встрече гостей, в том числе иностранных".