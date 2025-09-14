В День города в Минске родились 47 малышей

Первой в роддоме №3 городской клинической больницы появилась на свет девочка. Она родилась в 00:02. Всего же новыми жителями столицы стали 30 мальчиков и 17 девочек. К слову, во втором роддоме в день рождения Минска родилась двойня.

Минск 13 сентября отметил свое 958-летие. Праздничные локации развернулись в различных частях города. Например, жители и гости столицы могли понаблюдать за соревнованиями сильнейших пожарных-спасателей. Еще одной точкой притяжения стала площадка ко Дню танкистов. Территория вдоль проспекта Победителей перенесла посетителей международного фестиваля в "Мінск старажытны". Много интересного можно было встретить в парках. Широкая программа была в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Среди масштабных мероприятий - спортивный праздник "Олимпийский день" у Дворца спорта. В этот день также чествовали лауреатов "Минчанин года".