В День города в Минске родились 47 малышей

В Минске в День города родились 47 малышей, сообщает комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

Первой в роддоме №3 городской клинической больницы появилась на свет девочка. Она родилась в 00:02. Всего же новыми жителями столицы стали 30 мальчиков и 17 девочек. К слову, во втором роддоме в день рождения Минска родилась двойня.

Празднование Дня города в Минске прошло без происшествий

Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД

Минск 13 сентября отметил свое 958-летие. Праздничные локации развернулись в различных частях города. Например, жители и гости столицы могли понаблюдать за соревнованиями сильнейших пожарных-спасателей. Еще одной точкой притяжения стала площадка ко Дню танкистов. Территория вдоль проспекта Победителей перенесла посетителей международного фестиваля в "Мінск старажытны". Много интересного можно было встретить в парках. Широкая программа была в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Среди масштабных мероприятий - спортивный праздник "Олимпийский день" у Дворца спорта. В этот день также чествовали лауреатов "Минчанин года".

