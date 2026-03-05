В детских садах Гродно создадут более 300 мест для детей до двух лет

В Гродно в детских садах примут более 300 малышей до 2 лет. В целом по городу будет функционировать 31 такая группа.

Потребность в яслях для малышей растет: все больше мам планируют выход на работу раньше окончания декретного отпуска. В дошкольном центре развития ребенка № 60 много лет успешно занимаются с детьми раннего возраста. Особый акцент в учреждении делают на укреплении здоровья и физическое развитие воспитанников.

"У нас большой спортивный зал, много тренажеров, спортивной атрибутики. Также в группе есть и массажные дорожки, по которым дети перед сном ходят, происходит постоянное проветривание помещения, босохождение - закаливаем детей", - отметила воспитатель ДЦРР № 60 г. Гродно Анна Афанасьева.

"Намного легче адаптация к садику шла. Совсем по-другому идет развитие ребенка. Воспитатели молодцы, помогают мамам молодым, поддерживают нас", - поделилась мама воспитанника ДЦРР № 60 г. Гродно Алеся Зеленко.

Наталья Рекеть, замначальника отдела образования администрации Ленинского района г. Гродно:

"Мы пытаемся создать условия для таких деток. Нужно и обучить педагогов, и подготовить медицинский персонал. Мы создаем предметно-развивающую среду, покупаем соответствующие игрушки, учебно-методические пособия. Проводим дополнительные методические объединения для педагогов, чтобы научить их работать с детьми именно такого возраста".