В дипмиссии рассказали о ситуации с белорусскими гражданами в Катаре
Более 500 белорусов и две сотни туристов из нашей страны прямо сейчас находятся в Катаре. С ними все в порядке.
Подробностями обстановки из региона, который тоже оказался под ударом, поделился руководитель дипломатической миссии в Катаре Алексей Малафей.
Алексей Малафей, временный поверенный в делах Беларуси в Катаре, руководитель дипмиссии:
"Начиная с 12:00 осуществляются ракетные удары по столице Катара, городу Дохе. Отражены три волны атак. По заявлению Министерства обороны и МВД Катара, разрушений и жертв среди мирного населения нет. В Катаре проживает около 500 граждан Беларуси, которые здесь в основном работают. Также в настоящее время находится около 200 туристов, которые размещены в отелях. Мы находимся на постоянной связи с нашими гражданами, которые здесь проживают. Мы создали в одном из мессенджеров группу посольства Беларуси в Катаре, в которой находится более 200 человек, где размещаем наиболее актуальную и важную информацию о том, что происходит в стране".
Руководитель дипмиссии отметил, что граждане беспокоятся и звонят, их пытаются успокоить, рекомендуют оставаться в отелях. "Собственно, это то же, что рекомендуют и официальные власти Катара: не выходить на улицу, не покидать места проживания, не покидать столицу, не вести фотосъемку, избегать правительственных и военных объектов, не находиться рядом с ними. Следовать указаниям властей, следовать указаниям посольства, находиться на связи с туроператорами", - перечислил Алексей Малафей.