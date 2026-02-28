В дипмиссии рассказали о ситуации с белорусскими гражданами в Катаре

"Начиная с 12:00 осуществляются ракетные удары по столице Катара, городу Дохе. Отражены три волны атак. По заявлению Министерства обороны и МВД Катара, разрушений и жертв среди мирного населения нет. В Катаре проживает около 500 граждан Беларуси, которые здесь в основном работают. Также в настоящее время находится около 200 туристов, которые размещены в отелях. Мы находимся на постоянной связи с нашими гражданами, которые здесь проживают. Мы создали в одном из мессенджеров группу посольства Беларуси в Катаре, в которой находится более 200 человек, где размещаем наиболее актуальную и важную информацию о том, что происходит в стране".