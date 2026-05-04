В Доме Москвы показали документальный фильм "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра"
В Доме Москвы в Минске состоялся показ документального фильма "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра" журналиста Андрея Старикова. Картина рассказывает историю главного праздника русских жителей Латвии, Эстонии и Литвы: от всенародного торжества послевоенных лет до его тотального запрета в 2022 году.
Совсем скоро Беларусь отпразднует 81 годовщину Великой Победы - праздник, который с каждым годом ценится все больше, так как белорусы понимают настоящую ценность мира и его хрупкость. При этом у соседей совершенно иные настроения.
Последние годы в странах Прибалтики идет активный пересмотр собственной истории. Под видом "декоммунизации" и "борьбы с оккупационным наследием" сносят памятники советским воинам-освободителям, переименовывают улицы, переписывают школьные учебники. Официальный нарратив однозначен: советское прошлое - тоталитарное и враждебное. Но что стоит за этой политикой?
"Что сейчас происходит в Литве, это напоминает 1939 год: свои пошли против своих, одни за одно, другие за другое. Мы прекрасно понимаем, какие последствия, просто сравним и видим. Люди, которые это осознают, говорят, перестать, не делать это. Я всегда говорю, что у нас компрадорское правительство, которое в основном не имеет собственное мнение. Они только делают западные заказы", - отметил литовский политик Антанас Кандротас.
Но страдают не только монументы, в Латвии, Литве и Эстонии полностью переписывают школьную программу. Термин "освобождение" заменен на "советскую аннексию". Акт о сдаче нацистской Германии в 1945 году трактуется как начало "новой оккупации".
Александр Дюков, директор фонда "Историческая Память" (Россия):
"Точка перехода случилась в 2004 году, когда страны Прибалтики вступили в ЕС и НАТО. После того как они вступили в ЕС и НАТО, после этого героизация нацистских пособников там резко возросла. Почему? Потому что, во-первых, они ощутили, что уже учитывать позицию России нет необходимости: мы уже в НАТО, мы уже в ЕС. А во-вторых, историческая политика, антироссийская по своему существу, стала фактически одной из немногих сфер, в которых прибалтийские политики могли напомнить ЕС о своем существовании и вписаться в разделение труда внутри ЕС".
День Победы в Прибалтике исторически обусловлен, доказывает автор фильма. И вопреки попыткам националистов предать память забвению, им это не удастся.
"Это, безусловно, ответ на те вызовы, которые идут из Латвии, Литвы, Эстонии. Целевая аудитория, она широкая: это и западные люди, англоговорящие, готовые критически воспринимать то, что им говорят, слушать в том числе иную точку зрения, информацию из иных неофициозных для их стран источников. И, конечно, для наших людей в Прибалтике. Мне кажется, что они хотят это услышать, им это надо", - заявил автор фильма, главный редактор агентства Baltnews (Россия) Андрей Стариков.
С 2022 года в странах Прибалтики снесено более 1000 памятников воинам Красной армии периода Великой Отечественной войны. Война с мертвыми приобретает новые смыслы. Ведь пока мы помним о тех событиях, приходим к монументам и могилам победителей, мы не хотим новой войны, мы извлекаем опыт и уроки прошлого. Но как быть с теми, у кого другие настроения? Вопрос риторический.
В эфире "Первого информационного" премьера документального фильма Андрея Старикова "День Победы: вчера, сегодня, завтра" состоится в четверг, 8 мая.