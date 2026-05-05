За добросовестный труд, качественные репортажи и актуальный контент о жизни страны: 5 мая в Доме прессы чествовали лучших работников радио, телевидения и печатных изданий.

Оправдать высокое доверие и ожидания зрителей или читателей - для любого средства массовой информации задача номер один. Креативного подхода, свежих идей и инициатив от журналистов требует и время. За последние годы белорусские медиа прошли глобальную трансформацию: обновилась не только техническая база, но и само содержание. Во многом это благодаря работе наших журналистов. Сегодня награды по праву заслуженные. Отрадно, что среди награжденных и сотрудники "Первого информационного".

Владимир Карпусь, главный директор главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании: "Я считаю, что заслуга не только моя, это заслуга всего коллектива генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании. По совокупности мы много лет уже делаем значительную работу, которая позволяет нашим каналам поднимать рейтинги, привлекать новую аудиторию и новых зрителей. Если говорить о масштабных проектах, то это в первую очередь "Фактор.BY" - самое рейтинговое шоу Белорусского телевидения, доля телесмотрения которого с каждым выпуском растет. И, конечно, стоит отметить проекты "Добрый вечер!", "Я знаю!" и наши детские программы".

Ольга Ануфриева, директор - главный редактор издательского дома "Звязда": "Наше журналистское сообщество пишет летопись истории нашего времени на благо Родины. Мы все с вами стоим на передовой информационного фронта по защите суверенитета и независимости нашей страны от различного рода посягательств с одной лишь целью - сохранить и приумножить те достижения, которые есть в нашей стране. Могу с уверенностью сказать за всех: мы приложим максимум усилий, чтобы сберечь эти ценности, а мир и порядок на нашей земле сохранялись как можно дольше".

Александр Курец, собственный корреспондент отдела учреждения Администрации Президента Беларуси "Издательский дом "Беларусь Сегодня": "Если нас читают - значит, мы нужны. Вот самое главное, что я усвоил за эти много лет. Так было, так будет всегда. Этому меня учили наставники, этому я следую сам и передаю молодежи. Сегодня появляются новые формы и способы подачи информации, работа становится быстрее и оперативнее. Но в центре внимания по-прежнему остается человек, его благополучие, патриотизм и стремления".