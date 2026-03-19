В единый день информирования Ходжаев встретился с коллективом Брестской областной больницы

19 марта по всей стране проходит единый день информирования. В Бресте тематическую площадку развернули на базе областной больницы. С коллективом одного из крупнейших медучреждений региона встретился министр здравоохранения Александр Ходжаев. Главная тема разговора - как сделать высокотехнологичную помощь доступной для каждого жителя области.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы не должны оставлять без внимания те чаяния простых людей, живущих на селе, общаться с ними в случае необходимости, получая информацию из различных источников, в том числе таких, как TikTok, может быть, Telegram-каналы, боты. В этой части обратная связь с такими жителями должна быть постоянной. Мы в этом направлении и работаем. Важно, чтобы мы осознавали, понимали и брали ответственность за то, что мы сейчас будем строить, для кого мы будем это строить и какой результат мы ждем".

Вячеслав Гавриленко, заместитель главврача Брестской областной клинической больницы:

"Должен сказать, что наше учреждение, как и все медучреждения Брестской области, постоянно находятся под неустанным вниманием и заботой Министерства здравоохранения и управления здравоохранения. Даже не хочется перечислять всю ту аппаратуру, все те новые технологии, которые мы получили за последнее время. Это такой беспрерывный процесс обновления, улучшения, повышения качества оказываемой медицинской помощи".

В Брестской областной клинической больнице возводят новый хирургический корпус. Общая площадь - более 35 тыс. кв. м. В составе комплекса два задания: в одном, например, разместятся приемное отделение с диагностикой, в том числе КТ и МРТ. В другом - брестские медики будут оказывать кардиохирургическую и сосудистую помощь.