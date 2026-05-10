В едином порыве: в Минске пронесли флаг Беларуси длиной 500 м
10 мая сердца миллионов белорусов бьются в унисон - страна отмечает День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Эта триада символизирует независимость, единство и культурное наследие Беларуси.
В 2026 году торжества проходят с особым размахом. Флаг невиданного размера - длиной 500 м и шириной 9 м - пронесли от стелы "Минск - город-герой" к площади Государственного флага. Инициатива Штаба патриотических сил дополнилась новшествами: колонна прошла через живой коридор активистов, а возглавил движение расчет барабанщиков-кадетов.
Шествие уже стало доброй традицией и объединило известных деятелей культуры, спорта, средств массовой информации, молодежь и всех неравнодушных белорусов. Акция расширила географию: торжества впервые охватили областные центры страны.
Торжественная церемония чествования символов Беларуси прошла на площади Государственного флага. Премьер-министр Александр Турчин зачитал поздравление Президента Беларуси.
Белорусский флаг единственный в мире, на котором есть такой элемент, как национальный орнамент. А символика - выражение преемственности поколений, верности традициям и культурным ценностям. Это воплощение всего лучшего, чем гордится белорусский народ, созидая свое мирное будущее.