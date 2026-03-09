В Фаниполе состоялось открытие нового отделения милиции Дзержинского РОВД

"Фанипольское отделение получило красивое, современное, а главное - функциональное здание, построенное с учетом всех требований и стандартов. Здесь просторные и светлые кабинеты, оборудованные новой мебелью и техникой. Есть комната приема граждан - уютная, удобная, чтобы человек, пришедший к нам с проблемой, чувствовал себя комфортно. Особое внимание мы уделили условиям для несения службы. Мы надеемся, что новое здание станет символом нового качества работы фанипольской милиции - это доверие людей, оперативность, открытость. Мы ждем, что жители города будут чувствовать себя здесь защищенными и будут знать: милиция рядом и готова помочь".