В фашистском плену: бывшая узница лагеря смерти "5-й полк" вспоминает, что пришлось пережить
Шталаг-313, более известный как "5-й полк" - один из самых крупных лагерей смерти в Беларуси. В окрестностях Витебска нацистские преступники уничтожили около сотни тысяч человек.
"Овчаркам давали отборное мясо, их хорошо кормили, а нам баланду давали. Подошла я и схватила кусочек этого мяса. И как только поднесла ко рту, немец как ударил меня - я залилась кровью", - рассказывает бывшая малолетняя узница концлагеря Лилия Антоненко.
Этот эпизод женщина запомнила на всю жизнь. В "5-й полк" вместе с родителями она попала ребенком в 1942-м, но пробыли они там недолго - семью вывезли в немецкий Бромберг на принудительные работы.
"В Германии освобождали одну улицу. И мой папа снял каску, а на крыше был немецкий снайпер, который прямо в висок его застрелил. И все смотрят - Арсений падает. Подхватили - он умер", - вспоминает Лилия Антоненко.
"5-й полк" искалечил тысячи судеб. Голод, холод, антисанитария - каждый день в концлагере был борьбой за выживание. Узников беспощадно эксплуатировали, избивали и травили собаками. И чем ближе к Витебску подходили советские войска-освободители, тем жестче действовали нацисты.
Анна Пастернак, старший преподаватель кафедры Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова:
"Уже было понятно, что дело идет к освобождению, к окончанию Великой Отечественной войны. Очень часто фашисты использовали узников как живые заслоны. Узников даже специально заражали тифом, чтобы они, соответственно, заражали солдат Красной армии. В общем, использовали всевозможные способы, чтобы ослабить наши позиции".
Невинные жертвы фашизма
Конвейер смерти остановился в 1944-м. Войдя в лагерь, освободители обнаружили более 400 могил. Количество расстрелянных в некоторых из них исчислялось тысячами. Уже в мирное время память невинных жертв фашизма увековечили в камне.
На территории мемориального комплекса открыли памятный знак "Древо жизни": из земли к небу тянутся руки убитых нацистами мужчин, женщин и детей. Подобные скульптурные композиции установлены во всех регионах страны как свидетельство того, что белорусы не дадут забыть об ужасах войны.
На защите исторической правды
Восстановление исторической справедливости - главная цель расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. За пять лет проделана колоссальная работа. Только в Витебской области допрошено более 3 тыс. свидетелей нацистских преступлений, верифицировано свыше 5,5 тыс. сожженных деревень.
Игорь Метелица, замначальника отдела прокуратуры Витебской области:
"Следственная группа по Витебской области проводит сбор доказательств в отношении трех нацистских преступников, которые в годы войны совершали преступления на территории Республики Беларусь, но так и не были привлечены к уголовной ответственности".
Наиболее масштабные места казни мирных жителей, которые удалось установить во время расследования, находятся в Лепельском и Полоцком районах. Поисковая работа будет продолжена.