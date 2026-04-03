В ФРГ задумываются об АЭС

Британская Financial Times сообщает: в Германии все пристальнее присматриваются к возможности восстановления своих АЭС. На этот раз об этом заявила министр энергетики ФРГ. Райхе полагает, что нефтяной кризис не оставляет Германии иного выбора, кроме перехода к мирному атому.

Министр, похоже, переходит в жесткую оппозицию канцлеру Мерцу, который уже однажды заявлял, что никаких АЭС в стране больше не будет. "Зеленые", которые входят в состав бундескабинета, являются убежденными противниками мирного атома: они требуют от граждан платить за энергию больше, а расходовать ее меньше. Уже сейчас немецкие электричество и бензин являются самыми дорогими в Европе.