В главном корпусе БГУ на проспекте Независимости проходит масштабная реконструкция
Фундаментальность, проверенная временем, и амбиции будущего. Главный корпус БГУ - хранитель многовековой истории и кузница выдающихся умов страны. В летописи здания на проспекте Независимости начинается новая глава - здесь проходит капитальный ремонт с модернизацией. Задача - сохранить традиции с учетом новых тенденций.
Олег Фролов, проректор по строительству и инфраструктурному развитию БГУ:
"Проектом предусмотрена реставрация фасадов здания с сохранением внешнего облика и входной группы, сохранение пространственно-планировочной структуры интерьеров, двухуровневых залов, галереи, главного вестибюля, облицованного мрамором. Обновятся лестничные марши. Будет выполнена современная отделка актового зала, фундаментальной библиотеки, читальных залов, книгохранилища, учебных аудиторий и научных лабораторий. Музей истории БГУ предстанет в новой экспозиции. Пункт питания и другие помещения. Все это будет выполнено согласно проектной документации".
В обновленном корпусе продолжат обучение студенты разных факультетов. Для механико-математического факультета подготовят лаборатории с передовым оборудованием, а пространства факультета прикладной математики и информатики адаптируют под запросы высокотехнологичного IT-сектора.
На объекте работают электромонтажники, далее к ним присоединяться сантехники и штукатуры. В помощь строителям современная техника. К примеру, новый мини-экскаватор, он незаменим при земляных работах, демонтаже и погрузке.
Сердце площадки - штаб строительства. Именно здесь координируются все процессы. Александр Плешевич, выпускник строительного факультета БНТУ, продолжает семейную династию - дело отца. Сегодня в качестве мастера строительно-монтажных работ трудится над созданием обновленного облика здания с приставкой "историческое".
Александр Плешевич, мастер строительно-монтажных работ:
"Работаем мы вахтовым методом. На стройке задействовано около 86 рабочих. Работают каменщики, монтажники, кровельщики и электрики".
Александр Бондарев, мастер строительно-монтажных работ:
"Производится демонтажная работа, а именно демонтаж напольных покрытий, демонтаж старых штукатурок, возведение перегородок из газосиликатных блоков, а также из кирпича. Продолжаются кровельные работы".
Реконструкция главного корпуса - часть масштабной программы по обновлению инфраструктуры БГУ. Ранее завершился ремонт исторического факультета, продолжается модернизация биологического, открылись новые лаборатории, введен в эксплуатацию современный спорткомплекс. Все для того, чтобы студенты и преподаватели учились и работали в максимально комфортных условиях. Строительно-монтажные работы в главном корпусе планируют завершить в III квартале 2027 года.