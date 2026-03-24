В главном корпусе БГУ на проспекте Независимости проходит масштабная реконструкция

Фундаментальность, проверенная временем, и амбиции будущего. Главный корпус БГУ - хранитель многовековой истории и кузница выдающихся умов страны. В летописи здания на проспекте Независимости начинается новая глава - здесь проходит капитальный ремонт с модернизацией. Задача - сохранить традиции с учетом новых тенденций.

Олег Фролов, проректор по строительству и инфраструктурному развитию БГУ:

"Проектом предусмотрена реставрация фасадов здания с сохранением внешнего облика и входной группы, сохранение пространственно-планировочной структуры интерьеров, двухуровневых залов, галереи, главного вестибюля, облицованного мрамором. Обновятся лестничные марши. Будет выполнена современная отделка актового зала, фундаментальной библиотеки, читальных залов, книгохранилища, учебных аудиторий и научных лабораторий. Музей истории БГУ предстанет в новой экспозиции. Пункт питания и другие помещения. Все это будет выполнено согласно проектной документации".

В обновленном корпусе продолжат обучение студенты разных факультетов. Для механико-математического факультета подготовят лаборатории с передовым оборудованием, а пространства факультета прикладной математики и информатики адаптируют под запросы высокотехнологичного IT-сектора.

профессионалы рассматривают чертежи

На объекте работают электромонтажники, далее к ним присоединяться сантехники и штукатуры. В помощь строителям современная техника. К примеру, новый мини-экскаватор, он незаменим при земляных работах, демонтаже и погрузке.

Сердце площадки - штаб строительства. Именно здесь координируются все процессы. Александр Плешевич, выпускник строительного факультета БНТУ, продолжает семейную династию - дело отца. Сегодня в качестве мастера строительно-монтажных работ трудится над созданием обновленного облика здания с приставкой "историческое".

Александр Плешевич, мастер строительно-монтажных работ:

"Работаем мы вахтовым методом. На стройке задействовано около 86 рабочих. Работают каменщики, монтажники, кровельщики и электрики".

Александр Бондарев, мастер строительно-монтажных работ:

"Производится демонтажная работа, а именно демонтаж напольных покрытий, демонтаж старых штукатурок, возведение перегородок из газосиликатных блоков, а также из кирпича. Продолжаются кровельные работы".