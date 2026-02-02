В Глубокском и Докшицком районах из-за мороза отменили уроки в школах

В Беларуси фиксируют морозные рекорды. Предприятия системы Минэнерго перешли на усиленный режим работы. К сложным погодным условиям готовы и все службы спасения.

Из-за мороза в Пружанском районе Брестской области приостановили занятия в школах. Также отменили уроки в Глубокском и Докшицком районах Витебского региона. А в 15 районах Гомельской области отменен подвоз детей к учебным заведениям (подробности в видео).