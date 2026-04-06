В годы ВОВ в Беларуси уничтожено не менее 3 млн мирных граждан

Зверские преступления не имеют срока давности. 3 млн человек - столько белорусов уничтожили фашисты в годы Великой Отечественной войны. Это больше чем современное население пяти областных центров, исключая Минск.

Шокирующая цифра установлена в ходе расследования уголовного дела о геноциде. Следствие идет уже пять лет. И новые данные введены в научный оборот. Например, количество уничтоженных населенных пунктов Беларуси составляет почти 13 тыс., не менее 290 повторили судьбу Хатыни. Не менее - потому что изучение архивных документов продолжается, как и опросы свидетелей. За пять лет установлено более 165 новых мест массовых захоронений людей.

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны:

"В ходе экспертных исследований установлено в ряде случаев, что детям и женщинам проламывали головы каким-то твердым металлическим предметом. Часто закапывали живьем, затем утрамбовывали могилы и забрасывали еще гранатами, чтобы могилы с расстрелянными, убитыми жертвами трамбовались".

В текущем сезоне запланированы раскопки в 24 местах, среди которых Полоцк, Лепель и Минская область. Предметы, которые обнаруживают в ходе раскопок (гильзы, фрагменты одежды, обихода), передаются в музейные собрания Беларуси.