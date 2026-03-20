В Гомеле открылся центр сдачи экзаменов по китайскому языку
В Гомеле на базе Института Конфуция открылся первый сертифицированный центр сдачи международных экзаменов по китайскому языку! Теперь жители региона смогут получать официальные сертификаты, не выезжая в другие города.
Есть возможность сдавать три типа международных экзаменов. Центр работает при Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Предусмотрено несколько курсов для молодежи и бизнесменов.
Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
"В это воскресенье, 22 марта, у нас впервые пройдут эти экзамены, на которые уже записались 87 человек. Мы активно развиваем грантовые программы, а также совместные проекты с китайскими вузами и научными организациями. Например, сейчас трое наших магистрантов проходят обучение в Нанкинском университете науки и технологий".
Сертификаты специального образца помогут студентам получать правительственные гранты на учебу в топовых вузах Китая, участвовать в международных образовательных программах, а еще дадут огромное преимущество при трудоустройстве в международные компании.