В Гомеле открылся центр сдачи экзаменов по китайскому языку

В Гомеле на базе Института Конфуция открылся первый сертифицированный центр сдачи международных экзаменов по китайскому языку! Теперь жители региона смогут получать официальные сертификаты, не выезжая в другие города.



Есть возможность сдавать три типа международных экзаменов. Центр работает при Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Предусмотрено несколько курсов для молодежи и бизнесменов.

Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины

Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

"В это воскресенье, 22 марта, у нас впервые пройдут эти экзамены, на которые уже записались 87 человек. Мы активно развиваем грантовые программы, а также совместные проекты с китайскими вузами и научными организациями. Например, сейчас трое наших магистрантов проходят обучение в Нанкинском университете науки и технологий".