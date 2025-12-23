В Гомеле при разборе завалов после взрыва газа в многоэтажке обнаружено тело женщины

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b43c84-9673-45a0-addb-badb8aaa5e35/conversions/46fc978b-3c29-4e30-bbe9-62653daea530-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b43c84-9673-45a0-addb-badb8aaa5e35/conversions/46fc978b-3c29-4e30-bbe9-62653daea530-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b43c84-9673-45a0-addb-badb8aaa5e35/conversions/46fc978b-3c29-4e30-bbe9-62653daea530-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0b43c84-9673-45a0-addb-badb8aaa5e35/conversions/46fc978b-3c29-4e30-bbe9-62653daea530-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В Гомеле под завалами от рухнувших перекрытий двух этажей в доме по ул.Косарева обнаружено тело женщины. Об этом сообщили на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Гомельском облисполкоме, пишет БЕЛТА.

17 декабря в результате, предположительно, взрыва бытового газа в одной из квартир произошло обрушение потолочных плит седьмого и восьмого этажей. Заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский рассказал, что специалисты провели необходимые демонтажные работы. При разборе завалов на шестом этаже 22 декабря в 21:30 обнаружено тело женщины. По предварительной информации, это жительница дома. В связи со случившимся Гомельский облисполком выражает соболезнования родным и близким погибшей.