В Гомеле при разборе завалов после взрыва газа в многоэтажке обнаружено тело женщины
В Гомеле под завалами от рухнувших перекрытий двух этажей в доме по ул.Косарева обнаружено тело женщины. Об этом сообщили на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Гомельском облисполкоме, пишет БЕЛТА.
17 декабря в результате, предположительно, взрыва бытового газа в одной из квартир произошло обрушение потолочных плит седьмого и восьмого этажей. Заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский рассказал, что специалисты провели необходимые демонтажные работы. При разборе завалов на шестом этаже 22 декабря в 21:30 обнаружено тело женщины. По предварительной информации, это жительница дома. В связи со случившимся Гомельский облисполком выражает соболезнования родным и близким погибшей.
Управлением Следственного комитета по Гомельской области продолжается работа по установлению всех обстоятельств, приведших к трагедии. Назначены необходимые экспертные исследования. Правовая оценка произошедшего будет дана после проведения комплекса следственных действий.