В Гомеле прошел отбор на конкурсы фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

В Гомеле прошел региональный отбор на конкурсы фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Свои таланты на сцене продемонстрировали более 40 исполнителей. На следующий этап пройдут только 10 представителей из каждой возрастной категории.

"Гомельщина, конечно, славится своим вокалом. Всегда спрашивают: "Как классно поет! Откуда?" А это Гомель наш. А насчет того, на что будем смотреть, - на стрессоустойчивость. Мы в этом году решили изменить правила. Будем останавливать участников в середине песни, выводить из зоны комфорта, какие-то задавать вопросы, просить что-то петь акапельно, чтобы проверить, насколько устойчивы к стрессу наши участники. Пусть победит самый талантливый, мы уверены, что все получится".