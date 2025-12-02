3.73 BYN
В Гомеле прошел отбор на конкурсы фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
В Гомеле прошел региональный отбор на конкурсы фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Свои таланты на сцене продемонстрировали более 40 исполнителей. На следующий этап пройдут только 10 представителей из каждой возрастной категории.
Условия прежние - необходимо исполнить две конкурсные композиции на одном из славянских языков и мировой хит на иностранном языке.
Андрей Колосов, председатель жюри регионального отборочного тура вокальных конкурсов "Славянский базар в Витебске", солист заслуженного коллектива "Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Финберга":
"Гомельщина, конечно, славится своим вокалом. Всегда спрашивают: "Как классно поет! Откуда?" А это Гомель наш. А насчет того, на что будем смотреть, - на стрессоустойчивость. Мы в этом году решили изменить правила. Будем останавливать участников в середине песни, выводить из зоны комфорта, какие-то задавать вопросы, просить что-то петь акапельно, чтобы проверить, насколько устойчивы к стрессу наши участники. Пусть победит самый талантливый, мы уверены, что все получится".
Уже к концу недели марафон подхватит столица фестиваля Витебск, а завершится первый этап национального отбора вокалистов традиционно в Минске 10 декабря.