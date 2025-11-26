В Гомеле Сергеенко встретился с депутатами и коллективом ДСК

О вопросах социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку, развития строительной отрасли шла речь 26 ноября на встрече председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко с депутатами в Гомеле, а также коллективом Гомельского домостроительного комбината. Людей волновали темы пенсионного законодательства, воспитания молодежи, модернизации инфраструктуры.

Представители депутатского корпуса также побывали на производстве Гомельского ДСК - одного из ведущих предприятий строительной отрасли. Оно специализируется на возведении многоэтажных домов и коттеджей. Здесь освоено и современное производство конструкций и комплектующих, успешно реализуется экспортное направление.