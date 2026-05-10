В Гомеле юных патриотов приняли в ряды октябрят, пионерской организации и БРСМ

Настоящие патриоты, объединенные любовью к своей земле, пришли 10 мая на площадь Государственного флага в Гомеле, чтобы почтить главные символы Беларуси.

Церемония принятия ребят в ряды октябрят, пионерской организации и БРСМ прошла у флагштока.

Впереди у юных патриотов новые ступени и новые возможности служить на благо Родины. Они ценят историю своей страны, гордятся достижениями, уважают государственные символы и стремятся к новым вершинам.

Лучшие из лучших удостоились чести получить значки, галстуки, членские билеты в знаковом месте, где вручают паспорта, принимают присягу, награждают передовиков. Следовать уставу, быть честными гражданами Беларуси, служить ее интересам - слова торжественной клятвы.

10 мая в честь праздника - Дня государственных символов - по центру Гомеля пронесли полотнище Государственного флага длиной 81 метр: по количеству мирных послевоенных лет. Символ суверенитета государства, единства нации, гордости за родную Беларусь доверили талантливой молодежи.

Запомнится этот майский день и участникам общеобластного велопробега "Вместе под флагом страны". Он финишировал в Гомеле.