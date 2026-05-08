В Гомеле завершился II Молодежный военно-патриотический форум

Откровенный разговор с поколением будущего: II Молодежный военно-патриотический форум завершился в Гомеле. В городе над Сожем собрались юные патриоты со всей страны: суворовцы, кадеты, школьники из профильных классов.

В это непростое время вопросы суверенитета и нравственных ориентиров требуют от молодого поколения твердости и единства. Об этом скажет и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, обращаясь к участникам форума.

Начавшись в Минске всего год назад, инициатива Совета Республики сегодня превратилась в мощное движение, охватившее всю страну. Второй форум в Гомеле доказал, что сотни молодых людей из военно-патриотических клубов - это не просто участники мероприятия, а новая энергия Беларуси, в которой традиции прошлого становятся основой для уверенного будущего.