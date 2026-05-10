В государственных символах Беларуси заложен сакральный смысл и созидательная сила
Государственные символы Беларуси были утверждены на республиканском референдуме 1995 года. Герб, флаг и гимн - это атрибуты сильного, независимого, процветающего государства. В их основе единство народа, историческая память и национальное наследие.
О сакральном значении и созидательной коннотации государственных символов рассказал доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.
"Современная государственная символика насыщена, с одной стороны, пожеланиями добра и процветания нашей стране, счастья, благополучия гражданам, а с другой стороны, она символизирует и глубокие исторические корни нашего народа", - заметил историк.
Современная государственная символика в орнаменте
На флаге Беларуси - одном из немногих в мире - присутствует уникальный элемент: национальный орнамент. Вячеслав Данилович рассказал, что орнамент состоит из древнейших символов, изображающих солнце и засеянное поле, а также символизирующих плодородие и процветание. Эти мотивы наши предки использовали на протяжении тысячелетий.
Две трети белорусского флага - это красная полоса, треть зеленая. Красный цвет с древнейших времен символизировал солнце, жизнь, мужество, благородство. "Это и кровь предков, которую они пролили, чтобы отстоять свое право жить на этой земле и жить так, как они считают нужным. А это и есть реальный суверенитет, когда люди живут своим умом, а не под диктовку извне, от каких-то внешних сил", - отметил парламентарий.
Зеленый цвет - это не только цвет природы, молодости и весны. Эта символика тоже важна и характерна для белорусов, для территории страны, где 40% занимают леса - природное богатство Республики Беларусь.
Белый цвет, на котором изображен наш красный орнамент, - это цвет мудрости, святости Белой Руси.
Восходящее солнце - традиционный белорусский орнамент
"Герб Республики Беларусь насыщен положительной коннотацией, он насыщен символами трудолюбия, дружелюбия, стремления к развитию, к совершенствованию", - подчеркнул доктор исторических наук.
Центральную композицию герба Беларуси составляют земля и солнце. "Земля - основа жизни. Солнце - источник жизни. И в солнечных лучах изображен контур Республики Беларусь, который подчеркивает наш суверенитет. Для нас это очень важный, существенный элемент - то, что мы своим умом живем на своей земле", - прокомментировал доктор исторических наук.
Мирные люди - глубинный смысл национальной черты белорусов
Гимн Республики Беларусь подчеркивает то, что белорусы - мирные люди. В тексте есть слова о том, что мы всегда готовы отстоять свою родину, защитить ее от любой агрессии и отстоять свое право жить на нашей земле, как мы считаем нужным, обратил внимание Вячеслав Данилович.
Белорусы сами выбрали, под какими госсимволами жить
"Наша государственная символика - и герб, и флаг - были приняты на всенародном референдуме в 1995 году подавляющим большинством граждан. Белорусы сказали: мы хотим жить под этими символами, которые несут позитивную, созидательную коннотацию", - подытожил депутат Палаты представителей.