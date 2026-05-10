В государственных символах Беларуси заложен сакральный смысл и созидательная сила

Государственные символы Беларуси были утверждены на республиканском референдуме 1995 года. Герб, флаг и гимн - это атрибуты сильного, независимого, процветающего государства. В их основе единство народа, историческая память и национальное наследие.

О сакральном значении и созидательной коннотации государственных символов рассказал доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович

"Современная государственная символика насыщена, с одной стороны, пожеланиями добра и процветания нашей стране, счастья, благополучия гражданам, а с другой стороны, она символизирует и глубокие исторические корни нашего народа", - заметил историк.

Современная государственная символика в орнаменте

На флаге Беларуси - одном из немногих в мире - присутствует уникальный элемент: национальный орнамент. Вячеслав Данилович рассказал, что орнамент состоит из древнейших символов, изображающих солнце и засеянное поле, а также символизирующих плодородие и процветание. Эти мотивы наши предки использовали на протяжении тысячелетий.

Две трети белорусского флага - это красная полоса, треть зеленая. Красный цвет с древнейших времен символизировал солнце, жизнь, мужество, благородство. "Это и кровь предков, которую они пролили, чтобы отстоять свое право жить на этой земле и жить так, как они считают нужным. А это и есть реальный суверенитет, когда люди живут своим умом, а не под диктовку извне, от каких-то внешних сил", - отметил парламентарий.

Зеленый цвет - это не только цвет природы, молодости и весны. Эта символика тоже важна и характерна для белорусов, для территории страны, где 40% занимают леса - природное богатство Республики Беларусь.

Белый цвет, на котором изображен наш красный орнамент, - это цвет мудрости, святости Белой Руси.

Восходящее солнце - традиционный белорусский орнамент

"Герб Республики Беларусь насыщен положительной коннотацией, он насыщен символами трудолюбия, дружелюбия, стремления к развитию, к совершенствованию", - подчеркнул доктор исторических наук.

Центральную композицию герба Беларуси составляют земля и солнце. "Земля - основа жизни. Солнце - источник жизни. И в солнечных лучах изображен контур Республики Беларусь, который подчеркивает наш суверенитет. Для нас это очень важный, существенный элемент - то, что мы своим умом живем на своей земле", - прокомментировал доктор исторических наук.

Мирные люди - глубинный смысл национальной черты белорусов

Гимн Республики Беларусь подчеркивает то, что белорусы - мирные люди. В тексте есть слова о том, что мы всегда готовы отстоять свою родину, защитить ее от любой агрессии и отстоять свое право жить на нашей земле, как мы считаем нужным, обратил внимание Вячеслав Данилович.

Белорусы сами выбрали, под какими госсимволами жить

"Наша государственная символика - и герб, и флаг - были приняты на всенародном референдуме в 1995 году подавляющим большинством граждан. Белорусы сказали: мы хотим жить под этими символами, которые несут позитивную, созидательную коннотацию", - подытожил депутат Палаты представителей.

