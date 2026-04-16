В ГПК Беларуси напомнили о правилах посещения приграничья на Радуницу
Автор:Редакция news.by
О правилах посещения приграничья напомнили в погранкомитете Беларуси. Накануне Радуницы и в сам День поминовения усопших многие отправятся на кладбища. Наплыв ожидается и в пограничных зонах и полосах.
Гражданам Беларуси и постоянно проживающим на территории нашей страны иностранцам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Тем, кто не проживает в Беларуси, но планирует попасть в приграничную зону, нужен пропуск, выданный органами пограничной службы.
Подробная информация о правилах посещения пограничной зоны и полосы размещена на информационном портале Госпогранкомитета.