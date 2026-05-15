В Гродно объявили победителей XXII Национального конкурса "Золотая Литера"

"Проект "Обсудим" живет уже более трех лет в социальных сетях телеканала "Беларусь 1". Не так давно и в сетевом издании news.by мы стали публиковаться. Мы освещаем самые разные темы: от международки до вопросов, которые волнуют белорусов, - например, тарифов на такси. Искусственный интеллект уже максимально внедрен в нашу жизнь, не только рабочую, но и бытовую. Если это интересно людям, значит, мы будем туда идти и через новые методы продвигать нашу повестку", - рассказала Полина Калачик, редактор отдела главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании, лауреат конкурса "Золотая Литера".