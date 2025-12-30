3.72 BYN
В Гродно открыли реконструированные очистные сооружения
В Гродно состоялось торжественное открытие реконструированных очистных сооружений. Реализация масштабного инвестиционного проекта стала ключевым этапом модернизации городской системы водоотведения.
Обновленный комплекс обеспечивает очистку сточных вод в соответствии с действующими экологическими стандартами и значительно повышает надежность всей инфраструктуры.
Сергей Сорока, директор предприятия "Гродноводоканал":
"Массово работы начали проводить своими силами после того, как в 2022 году польские и израильские подрядчики не справились с данным объектом. Мы начали его возводить и успешно его завершаем в настоящий момент. Самой главной задачей было улучшение чистки сточных вод. Вода, которая сейчас которая попадает в реку Неман, более хорошего качества".
Сегодня в Гродно функционирует современный высокотехнологичный комплекс производительностью до 116 тыс. кубометров сточных вод в сутки, что позволяет существенно снизить экологическую нагрузку.