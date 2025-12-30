В Гродно открыли реконструированные очистные сооружения

"Массово работы начали проводить своими силами после того, как в 2022 году польские и израильские подрядчики не справились с данным объектом. Мы начали его возводить и успешно его завершаем в настоящий момент. Самой главной задачей было улучшение чистки сточных вод. Вода, которая сейчас которая попадает в реку Неман, более хорошего качества".