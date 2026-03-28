В Гродно субботник прошел на строительной площадке клинической больницы
Время порядка и чистоты. По всей Беларуси проходят масштабные субботники. После зимы работы много. Белорусы трудятся во дворах, в зонах отдыха и на социально значимых объектах.
Так в Гродно на территории строящейся областной клинической больницы работали более 800 человек: руководство города и области, сотрудники правоохранительных ведомств. Занимались уборкой внутри помещений и подготовкой корпусов, снаружи благоустраивали территорию. Работы также развернулись в расположенном рядом Румлевском парке.
Константин Бурак, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области:
"Субботник - это и есть толока. Мы проводим это мероприятие на готовой практически к сдаче новой больнице. Этот объект избран неслучайно, поскольку этим мы показываем, что наряду со многими точками приложения усилий, оказание качественных медицинских услуг населению остается в приоритетах государственной политики, реализуемой главой государства".
Виталий Мамочкин, зампредседателя Гродненского горисполкома:
"Работники горисполкома, администраций, облисполкома вышли на этот объект, это наш Румлевский парк. В этом парке долгие годы не наводили порядок. Сейчас, учитывая, что у нас строится великолепный объект – больница, и вокруг будет территория для оздоровления людей, мы наводим порядок, убираем листья, выносим ветки, убираем дикую поросль в едином порыве, на позитиве, весело, в субботу, сменив костюмы на рабочую одежду".
Новая клиническая больница станет частью медицинского городка и будет рассчитана более чем на 500 коек. Ввод объекта запланирован на май этого года и позволит значительно повысить доступность современной медицинской помощи для жителей региона.