3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
В Гродно у стен Коложской церкви появился живой вертеп
Накануне православного Рождества у стен Коложской церкви в Гродно появился живой вертеп. Животных для него (козочку, овечку и двух ягнят) привезли из агротуристического комплекса. Такая форма батлейки позволяет по-новому прочувствовать евангельскую историю Рождества Христова, которой уже более 2 тыс. лет.
Игорь Данильчик, иерей, пресс-секретарь Гродненской епархии Белорусской православной церкви:
"Мы у себя возле нашего древнего храма устанавливаем живой вертеп для того, чтобы ощутить дух Рождества, посмотреть те условия, в которых родился Господь. Ведь он пришел к людям не в позолоченных атрибутах, а очень скромно, тихо, смиренно. И через прикосновение к рождественской атмосфере мы тоже учимся и смирению, и взаимопомощи".
В предпраздничные дни к Коложе приходят целыми семьями не только гродненцы, но и гости из других регионов и стран. Посетить рождественский вертеп у стен Свято-Борисо-Глебской церкви можно до 9 января.