В Гродно у стен Коложской церкви появился живой вертеп

Накануне православного Рождества у стен Коложской церкви в Гродно появился живой вертеп. Животных для него (козочку, овечку и двух ягнят) привезли из агротуристического комплекса. Такая форма батлейки позволяет по-новому прочувствовать евангельскую историю Рождества Христова, которой уже более 2 тыс. лет.

Игорь Данильчик, иерей, пресс-секретарь Гродненской епархии Белорусской православной церкви

Игорь Данильчик, иерей, пресс-секретарь Гродненской епархии Белорусской православной церкви:

"Мы у себя возле нашего древнего храма устанавливаем живой вертеп для того, чтобы ощутить дух Рождества, посмотреть те условия, в которых родился Господь. Ведь он пришел к людям не в позолоченных атрибутах, а очень скромно, тихо, смиренно. И через прикосновение к рождественской атмосфере мы тоже учимся и смирению, и взаимопомощи".

В предпраздничные дни к Коложе приходят целыми семьями не только гродненцы, но и гости из других регионов и стран. Посетить рождественский вертеп у стен Свято-Борисо-Глебской церкви можно до 9 января.

