В Гродно заканчивается возведение храма, прообразом которого стала Коложская церковь
Автор:Редакция news.by
Возрождение древней гродненской архитектурной школы. В микрорайоне Вишневец заканчивается строительство храма Александра Невского. Прообразом стала Коложская церковь, святыня XII века.
Новый храм повторяет реальные размеры древней церкви до всех военных действий, реконструкций и обрушений. Для этого проектировщики, архитекторы, историки изучили множество архивных документов. Здесь, как и в Коложском храме, в стены вмонтированы голосники, их около 70.
Сейчас идет заключительный этап строительства - внутренняя отделка. Затем главное храмовое пространство обустроят по церковной традиции - иконостас, иконы, утварь. Но нижний предел храма уже 2 года собирает верующих на службы.