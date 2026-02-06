В Институте истории НАН подвели итоги работы по научно-техническим программам Союзного государства

6 февраля в Институте истории Национальной академии наук прошло рабочее совещание по реализации научно-технических программ Союзного государства. Ключевыми моментами стало подведение итогов за 2025 год и обсуждение планов на будущее. На встречу приглашены представители белорусских министерств и ведомств - те, кто отвечает за выполнение совместных проектов с Россией.

Сегодня в действии находится множество союзных программ между учеными Беларуси и России. Это более 20 проектов в самых передовых областях: фотоника и микроэлектроника, исследование космоса и биотехнологии. Но главный фокус - на перспективах.

Уже в 2026 году Союзное государство планирует новые шаги в освоении космической отрасли, в частности, создание материалов и компонентов, которые значительно увеличат ресурс космических аппаратов.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Обсудили программу в 2025 году, а также обсуждаем перспективы на 2026-2030 год. Союз биомембраны - это та программа, которая стартует буквально на днях, конкретные мероприятия уже начинаются. Она коснется биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве. То есть это вопросы как безопасности человека и сохранения его здоровья, так и вопросы продовольственной безопасности наших стран".

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси news.by