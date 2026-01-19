В карнавале в Вилейке участвовали почти 300 молодых специалистов Минской области

Пространство для неформального общения и новых знакомств - карнавал с танцами, песнями и конкурсами собрал в Вилейке почти 300 молодых специалистов со всех уголков Минской области. Инженеры, педагоги, медики, строители - все они стали героями вечера. По сложившейся традиции, гости представили оригинальные костюмы, а также выбрали Короля и Королеву бала.

"Я учитель начальных классов, веду первый класс. Пришла на работу, и мне безумно все нравится. Коллектив принял очень тепло, уютно, оказывается огромная поддержка. Всегда можно обратиться к коллегам с любым вопросом. Каждый день приносит что-то новое, поэтому каждый день приятно просыпаться и думать, что сегодня меня ждет что-то по-настоящему интересное", - поделилась молодой специалист.

Ольга Топдемир, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

"Мы все понимаем, что помимо работы нужно качественно отдыхать. Сегодняшнее мероприятие - одно из традиционных, оно проводится уже третий год и очень востребовано нашими молодыми людьми - оно такое яркое, креативное. Традиционно оно проводится в Вилейском районе, как и ряд других мероприятий: туристические слеты, интеллектуальные игры и викторины".