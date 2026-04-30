В КГК открыты телефоны горячей линии по вопросам вступительной кампании - 2026

Комитет госконтроля и профильные комиссии 30 апреля открыли телефоны горячей линии, чтобы абитуриенты и их родители могли оперативно получать консультации по ЦЭ, ЦТ и поступлению в вузы в 2026 году.

Обратиться можно в будни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Телефоны будут работать в Минске и во всех областных центрах.

В 2026 году централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в единые сроки для выпускников этого года, прошлых лет и выпускников колледжей. Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор, 29 мая - по белорусскому или русскому языку, 2 и 5 июня пройдет ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервные дни для ЦТ: 18, 20, 22 июня, для ЦЭ - 20 и 22 июня.