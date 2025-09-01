В храме Святого Архангела Михаила в Сынковичах отпраздновали явление иконы Матери Божией "Всецарица"

Большой духовный праздник в маленькой белорусской деревушке. Тысячи верующих съехались к храму Святого Архангела Михаила в Сынковичах Зельвенского района Гродненской области, чтобы отпраздновать день явления иконы Матери Божией "Всецарица".

Храм Святого Архангела Михаила один из древнейших в Беларуси. История этого места почти тысячелетняя. Среди множества версий есть и такая: храм сначала был фортецией, замком, а в церковь его перестроил князь Витовт. В разное время здесь молились католики, униаты, православные. В советские времена святыня была закрыта, возродился храм в 1989 году как православный.

Протоиерей Арсений Ананко, настоятель прихода храма Святого Архангела Михаила:

"Здесь особая атмосфера. Приезжает множество людей из разных уголков. Люди нашли сюда дорогу. И еще большая радость, что Господь таким образом устроил, что здесь обрела место Матерь Божья, икона Божией Матери "Всецарица", которая помогает людям в их всевозможных проблемах: излечении тяжелых болезней, онкологии, решении каких-то семейных проблем".

Икона Богородицы находится здесь неполные 20 лет, и за это время, по утверждению настоятеля, около тысячи верующих исцелились от онкозаболевания и более 2 тысяч пар стали родителями.

Иерей Виталий Шостыр, клирик прихода храма Святого Архангела Михаила:

"Икона была написана в 2008 году на пожертвование одной семейной пары, которая получила исцеление от ракового заболевания. Пресвятая Богородица через эту икону начала посылать свою благодатную помощь тем людям, кто с верой приходит. Пресвятая Богородица помогает своим чадам, около иконы есть огромное количество даров. Это все благодарности тех людей, которые получили исцеление".

За ризой далеко не все дары. Драгоценностей так много, что из них делают оклады для икон. Из золота и серебра дарителей сделан уникальный сынковичский крест, в котором хранятся мощи святых.

Кто-то хочет проверить алгеброй гармонию и технически разобрать чудотворение иконы Матери Божией. Есть ученые, которые собирают с подобных образов мирру и исследуют ее, по-научному хотят растолковать феномен чудотворных образов. И только верующие, которые приходили, приходят и будут приходить к Царице Небесной с надеждой, могут дать истинный ответ на вопрос, как невозможное становится возможным.

Каждый, кто подходит иконе, - свидетельство веры в ее чудо. В Сынковичи приезжают именно ради встречи с "Всецарицей". На праздник же явления образа особенно много верующих.

В честь Сынковичской иконы Царицы Небесной проводится крестный ход. В 2010-м в пределах деревни в честь "Всецарицы" был освящен природный источник с чистейшей ключевой водой.