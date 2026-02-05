В лесхозах Беларуси действуют специальные подкормочные площадки для диких животных

Снег и мороз - серьезное испытание для обитателей леса! Глубокие сугробы и ледяной панцирь затрудняют передвижение и поиск пропитания. Для помощи животным в каждом охотничьем и лесном хозяйстве сегодня организованы специальные подкормочные площадки.

С инициативой по поддержке лесных жителей выступил и Белорусский профсоюз работников леса и природопользования. Специалисты закупают необходимый корм. Рацион для копытных сбалансированный: сено, силос, зерно и соль.