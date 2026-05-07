В Логойском районе поздравили 100-летнего ветерана войны Ольгу Васюкович
В канун Дня Победы по всей Беларуси на дому поздравляют ветеранов - тех, кто не просто пережил Великую Отечественную войну, но и отстроил мирную жизнь.
В городском поселке Плещеницы Логойского района живет Ольга Васильевна Васюкович. 7 мая с поздравлениями у нее огромная делегация - руководство района, представители силовых структур и общественных организаций. Под аккордеон звучала для Ольга Васильевны легендарная "Катюша" - та самая песня, с которой женщина вместе с супругом приближала Победу.
Ольге Васильевне Васюкович 100 лет, но даже в этом возрасте она остается энергичной, мудрой женщиной с отменной памятью, чувством юмора и жаждой жизни. В годы войны она не раз смотрела смерти в лицо, помогая партизанам.
После войны Ольга Васильевна 45 лет отработала учителем в школе - сеяла разумное, доброе, вечное.
"В чем секрет долголетия?" - поинтересовались у нее. Полное неприятие любого негатива и твердая уверенность, что жить нужно с позитивом, с благодарностью, а еще не расстраиваться по пустякам, говорит ветеран.
Ольга Васюкович, ветеран Великой Отечественной войны: "Вы счастливцы. Вам всего хватает: и работы, и еды, и одежды. А мы поднимали землю, города строили. Сейчас мы живем хорошо благодаря такому достойному, трудолюбивому, разумному Президенту".
"Мама, как участница войны, всегда ждет этот праздник. Каждый год у нее цель - дожить до 9 Мая, потому что ей уже 100 лет. И, конечно, мы рады, мы ждем гостей, и она ждет гостей. Она хочет рассказать, поделиться тем, чему за жизнь научилась, что за жизнь поняла, дать какие-то советы молодежи", - поделился сын Ольги Васильевны Владимир Васюкович.
Сергей Зубель, председатель Логойского райисполкома: "Благодаря нашим ветеранам мы имеем мирное небо над головой. Молодежь, конечно же, должна воспитываться на их рассказах, на их живых свидетельствах. Нашим ветеранам, героям-победителям огромное уважение и низкий поклон".
Беларусь помнит. Помнит всегда. И говорит спасибо каждому, кто приближал Великую Победу.