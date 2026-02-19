3.74 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В Малоритском колледже обсудили обстановку у западных границ и патриотическое воспитание молодежи
Оборонительная мощь белорусской армии и патриотическое воспитание - 19 февраля по всей стране проходил Единый день информирования.
В Малоритском аграрном колледже эти темы с учащимися обсуждали помощник Президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский и заместитель военного комиссара региона Юрий Самошук.
Разговор детальный: обстановка у западных границ, милитаризация соседних стран и ответная политика белорусского государства - сохранение мира и суверенитета страны. Цель - довести объективную информацию до молодежи.
Юрий Самошук, заместитель военного комиссара Брестской области:
"Нужно довести ту объективную обстановку, которая складывается в нашей стране. Когда молодой человек будет понимать и разделять, где ложь, а где правда - это и есть наша идеологическая направленность, чтобы подготовить молодых людей, чтобы мы все были вместе готовы, неважно Вооруженные Силы, аграрный или промышленный комплекс ".
Обороноспособность была в центре внимания и во время встречи Владимира Караника с коллективом открытого акционерного общества НПО "Центр". Беларусь инвестирует в человека, развитие его потенциала и комфорт каждого. Важный элемент стабильности - национальная безопасность. К слову, уровень доверия к белорусской армии среди населения составил более 70 %.
Сильная армия - это в первую очередь не механизм устрашения противника, а щит суверенитета страны. Такое мнение высказали 19 февраля на встрече председателя Конституционного суда Беларуси со студентами и преподавателями БГУИР. Она прошла в рамках Единого дня информирования под темой "Оборонительная мощь белорусской армии и патриотизм в современных условиях".
Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:
"Айтишники точно такие же люди, они точно так же живут в социуме, их тоже волнуют все те вопросы, которые являются актуальными для нас вне зависимости от нашей профессиональной принадлежности. Но самое главное, я думаю, что их волнует именно тот уровень благополучия, который есть сегодня в обществе, гражданского согласия, который позволяет им максимально самореализоваться и быть успешным в своей профессии".
Такие встречи в этот день прошли по всей стране. Особое внимание в ходе общения с белорусами уделялось вкладу общества, включая подрастающее поколение, в укрепление обороноспособности страны и сохранение мирного неба над Беларусью.