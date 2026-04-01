В Малоритском районе открыли обновленную пограничную заставу "Мокраны"

На белорусско-украинской границе в Малоритском районе открыли новый комплекс пограничной заставы "Мокраны". Подразделение перенесли ближе к рубежу. Теперь пограничники находятся непосредственно на охраняемом участке.

Это первый объект, введенный в эксплуатацию в 2026 году в рамках госинвестпрограммы.

На страже южных рубежей

Новый комплекс соответствует самым высоким стандартам. Здесь созданы комфортные условия не только для несения службы, но и для проживания семей пограничников. Застава находится на охраняемом участке протяженностью 20 километров, что значительно сокращает время реагирования на изменение обстановки.

Рубеж охраны оборудован волоконно-оптической сигнализационной системой "Ворон" с элементами искусственного интеллекта. В комплексе с автоматизированными постами технического наблюдения и тепловизионными комплексами она обеспечивает круглосуточный контроль, позволяя пограничникам эффективно выполнять задачи в любое время суток.

Сергей Савчук, начальник Брестской пограничной группы:

"Это не только комплекс зданий и сооружений, это еще и очень серьезный шаг в укрепление инженерного оборудования государственной границы. На сегодняшний день участок пограничной заставы оборудован самыми передовыми технологическими средствами охраны государственной границы. Система видеонаблюдения, тепловизионного наблюдения, что позволит нам на еще более высоком, качественном уровне охранять государственную границу на южном направлении нашей страны".

Для семей защитников рубежей - многоквартирное общежитие

Значительно улучшены и бытовые условия пограничников. Казарма, столовая, спортзал и отдельное трехэтажное 16-квартирное общежитие для семей. Для детей защитников рубежей - детская площадка.

Сергей Новик, начальник пограничной заставы "Мокраны":

"Пограничная застава обеспечена всем необходимым вооружением, техникой, а также техническими средствами охраны границы. Условия современные, в том числе для быта военнослужащих, для занятия спортом".

Роман Янкевич, военнослужащий пограничной заставы "Мокраны":

"Новую заставу, конечно, очень долго ждали, очень долго готовились. В принципе, сказал бы, что все условия есть. Намного быстрее можно среагировать на какое-либо нарушение, потому что намного ближе граница, тут буквально пару сотен метров и мы уже на участке находимся".

Ранее личный состав и руководство подразделения дислоцировались на территории пограничной комендатуры "Малорита". Теперь, когда застава находится всего в километре от линии границы, возможности подразделения по охране рубежей страны стали еще выше.