В МИД Беларуси открыли мемориальную доску в честь ветеранов ВОВ

22 января в Беларуси отмечается День дипломатического работника. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов тепло поздравил Президент.

Сегодня в МИД вспоминают людей, которые прошли войну, а затем помогли стране вернуться на международную арену. Во внешнеполитическом ведомстве состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски ветеранам ВОВ - тем, кто создавал фундамент белорусской дипломатии.

"Люди, в честь которых сегодня открывается эта памятная доска, не просто заложили основу всей нашей дипломатии, они создали то, на что мы сегодня равняемся, они создали дипломатическую мысль Беларуси - суверенного государства. Они заложили те маленькие ростки того суверенитета и нашей независимости, которые мы имеем сегодня", - отметил Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси.

Зоя Колонтай, председатель Ассоциации ветеранов МИД Беларуси:

"Основа была заложена несколько лет назад, когда мы создавали в книгу памяти ветеранов Великой Отечественной войны, работников Министерства иностранных дел. В книгу памяти внесены фамилии 90 человек, это интереснейшие люди, в годы войны кто-то стоял у станка на военном предприятии, кто-то был разведчиком, кто-то переводчиком, кто-то работал в госпитале, кто-то партизанил".